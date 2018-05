Morto Angelo Paparcuri, mondo dell'arte a lutto: "Ciao genio della lampada"

Era conosciuto e apprezzato come "Il genio della lampada", grazie alle sue sculture incantava grandi e piccoli con suggestivi giochi di luce. Angelo Paparcuri è morto nella sua casa di largo Zappalà. A renderlo famoso nel mondo dell'arte, le sue sculture "luminodinamiche" che sfruttando in modo sapiente le leggi della dinamica e della fisica, creano movimenti ciclici e tanta luce. I suoi lavori sono approdati anche al Luccacomics. Nella sua carriera è stato anche autore, regista e attore di corometraggi. Aveva 54 anni, i funerali si terranno domani ai Rotoli alle 10,30.

Pare che l'artista si sia suicidato. In tanti, appresa la notizia, hanno voluto salutarlo con un messaggio sulla sua pagina Facebook. "Ma perchè???? - scrive un amico - E perchè scrivo e a chi? mi senti Angelo? Sono veramente sconvolto! Ora tutti gli amici che ti hanno abbandonato si faranno vivi!!! Ma non è solo colpa loro, tu non volevi sistemarti.... Poco tempo fa sei venuto a casa mia e sono riuscito a farti ridere dopo un'ora di fare il buffone!!!! Ma perchè???". E ancora: "Ciao amico mio, anche se per il lavoro sono lontano ti porterò sempre nel cuore".

Un collega lo ricorda per il "carattere estroverso ma geniale. Di animo buono, forse non l'abbiamo capito il suo suo comportamento e me ne rammarico ma ho ricordi di umanità di altruismo accanto ogni giorno al lavoro, oggi trovo la sua postazione vuota, un notizia che sconvolge. "Ciao genio della lampada". "Ciao Angelo spero che adesso tu stia bene ...fai buon viaggio Genio della lampada", scrive un altro amico.