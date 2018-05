E' morto a 110 anni il nonno d'Italia: era palermitano

Andrea Lattari non era solo il palermitano più longevo, ma era pure il decano di tutta Italia. Classe 1908, 110 anni compiuti il 10 gennaio con tutti gli onori, è morto martedì. L'ex maresciallo - che da 20 anni aveva deciso di vivere a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia - era costretto a letto da anni ma fino alla fine era ancora lucido. Fra i cittadini di sesso maschile, il palermitano era il più longevo della Penisola e il dodicesimo in assoluto, contando anche le donne (una palermitana di 112 anni è ottava).

Laureato in Economia e Commercio, nel corso della sua lunga vita lavorativa, aveva partecipato a numerosissime missioni, non solo in Italia ma anche all'Estero. Una vita in giro per il mondo: fu anche impegnato nella Campagna d’Africa e nei servizi speciali d’informazione sulle navi. Ora si attende il rientro il Italia del figlio per celebrare le esequie: il funerale del "nonno nazionale" si terrà il 6 giugno a San Zeno.

Il maresciallo Lattari si era trasferito sulle rive del Garda con la moglie Danuta, sposata quasi mezzo secolo fa, quando era quasi novantenne. Ancora lucido, non gli mancava la voglia di guardare al futuro e le sue feste di compleanno erano dei veri e propri eventi da celebrare nel paese lombardo. Nei mesi scorsi, quando i rappresentanti dell’Arma erano andati a trovarlo, con un sorriso aveva annunciato: "Spero di venire a trovarvi in caserma".