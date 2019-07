Morto noto commerciante palermitano, era lo zio di Eleonora Abbagnato

E' morto Alessio Abbagnato, commerciante palermitano che da tempo si era trasferito ad Ascoli. Aveva 54 anni. E' stato colto da un improvviso malore nella notte tra il 14 e 15 luglio. Vani i soccorsi del 118. Conosciuto in tutta la città marchigiana e non solo per la sua grande passione per la danza e la moda, era lo zio di Eleonora Abbagnato e aveva portato ad Ascoli "People", noto marchio nel settore dell'abbigliamento.

La stella della danza lo ricorda adesso con un post accompagnato da una foto di qualche anno fa: "Il nostro viaggio insieme, indimenticabile zio amico, per sempre mi confiderò a te e tu mi ascolterai. Ti volevo tanto bene, venivi da me per sfogarti ed ho cercato di aiutarti ogni volta che ho potuto e adesso non ci sei più e io come farò? Ci vorrà tempo ma l'amore infinito dentro al mio cuore rimarrà per sempre, non ci voglio credere".

I funerali di Alessio Abbagnato si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 ad Ascoli Piceno. Poi la salma verrà trasferita nella "sua" Palermo.