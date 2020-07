Tragedia nel mondo della movida, muore nel sonno il titolare di Extrahop

Morto nel sonno il titolare delle Beershop Extrahop. La tragedia si è consumata questa notte nell’abitazione in cui Nazareno Ferrari viveva con la moglie e i due figli piccoli. Ad accorgersene sarebbe stata proprio la donna che ha chiamato i soccorritori del 118. Per lui però non c’era più nulla da fare.

Nazareno Ferrari era un grande intenditore di birra. Il suo ultimo locale aperto pochi anni fa in via Cantavespri, a pochi passi da piazza Rivoluzione, era diventato un punto di riferimento per tanti giovani appassionati delle etichette artigianali di tutta Italia. Resta ora da chiarire cosa abbia causato il decesso.