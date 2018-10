Pr di 37 anni morto in un incidente, giovane palermitano deve rispondere di omicidio stradale

Un palermitano di 27 anni, Francesco Guglielmino, è stato rinviato a giudizio per la morte di Valentino Trovato. E' accusato di omicidio stradale. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Barcellona, Fabio Gugliotta. La tragedia avvenne all’alba del 25 agosto del 2017, a Lipari.

Trovato, noto Pr, originario di Acireale ma liparese d’adozione, secondo le ricostruzioni fatte un anno fa stava percorrendo la strada in sella a uno scooter quando incrociò frontalmente la Smart guidata dal palermitano, giovane cuoco che lavorava in un hotel dell’isola. Quindi l'impatto che si è rivelato tragico. A Guglielmino, difeso dagli avvocati Giuseppe Cincotta e Giovanni Rizzuti, vengono contestati tra l’altro, la guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica per l’assunzione di cannabinoidi. Oltre ai familiari della vittima si è costituita parte civile anche un’associazione di familiari di vittime della strada. Il processo si aprirà il prossimo 12 dicembre.

Valentino Trovato era subito stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina dove i medici gli avevano riscontrato fratture scomposte agli arti inferiori e superiori, al bacino e al capo, oltre danni a livello vascolare. Il suo cuore però ha smesso di battere poche ore dopo. Con lui c'era anche una ragazza che riuscì a salvarsi.