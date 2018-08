Morte Rita Borsellino, Coordinamento antiviolenza 21luglio: "Sicilia perde punto di riferimento"                

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Coordinamento Antiviolenza 21luglio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rita Borsellino, una donna che si è spesa per cambiare la città in cui viviamo e agiamo politicamente, una donna che per questo ha rivoluzionato la sua vita. Il suo campo d'azione era diverso dal nostro, ma un po' tutte noi, in modi e tempi diversi, l'abbiamo incrociata nella nostra strada e alcune battaglie sono state condotte insieme, grazie anche al suo coraggio, alla sua generosità e alla sua determinazione. Palermo e la Sicilia perdono una donna importante, un punto di riferimento e di lotta fondamentali per la rinascita di questa terra".