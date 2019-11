Giovane mamma muore durante il sonno, Termini Imerese sotto shock

Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 per Rosaria Sodano, 37enne che lavorava in un noto bar della cittadina, non c'era nulla da fare. Lascia un bambino piccolo. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da amici e parenti