"Testimone autorevole e autentica dell'antimafia", Mattarella ricorda Rita Borsellino

"Testimone autorevole e autentica dell’antimafia e punto di riferimento per legalità e impegno per migliaia di giovani". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare Rita Borsellino. La sorella del giudice Paolo è scomparsa ieri, a 73 anni.

Farmacista, mamma di tre figli, dopo la barbara uccisione del fratello ne ha raccolto il testimone diventando simbolo di chi non si arrende e di chi crede che legalità e antimafia non siano concetti astratti, ma si traducano in un impegno quotidiano. La notizia della sua morte ha scosso non solo Palermo, ma l'Italia intera. Quell'Italia che aveva iniziato a girare in memoria di Paolo Borsellino e delle vittime della mafia.

"Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Rita Borsellino, alla quale mi legavano sentimenti di vera amicizia e di condivisione - dice il Presidente Mattarella -. Con coraggio e determinazione, ha raccolto l’insegnamento del fratello Paolo, diventando testimone autorevole e autentica dell’antimafia e punto di riferimento per legalità e impegno per migliaia di giovani. Ai suoi familiari esprimo la mia vicinanza e la più grande solidarietà".

La camera ardente è stata allestita in un bene confiscato alla mafia e assegnato al Centro studi Paolo Borsellino in via Bernini (aperta dalle 11 alle 20 di oggi e domani dalle 7 alle 9 ndr). I funerali si terranno domani 17 alle 11.30 presso la chiesa Madonna della Provvidenza-Don Orione di via Ammiraglio Rizzo.

E intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Politici, rappresentanti di associazioni, semplici cittadini vogliono ricordare il suo sorriso accogliente, il suo sguardo dolce ma determinato, la sua voce rassicurante ma capace di proferire parole dure come quando, nella sua ultima apparizione pubblica, è tornata a chiedere "non una verità, ma la verità" per la morte del fratello.

"Onoriamo oggi – dice il presidente dell'Ars Gianfraco Miccichè – una donna straordinaria che si è contraddistinta per l’impegno profuso contro tutte le mafie e le ingiustizie”.

"Rita Borsellino - ricorda su Facebook l'ex presidente del Senato Pietro Grasso - ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e all’educazione civica dei più giovani. Ha rappresentato un punto fermo per migliaia di cittadini con eleganza, tenacia, passione.‬ ‪Cara Rita, abbraccia Paolo e Agnese, e rassicurali: non ci fermeremo mai".

Il segretario della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana la descrive come una "testimone della memoria e dell'impegno civile e antimafia, simbolo della Palermo che ricorda il passato e le azioni dei grandi protagonisti della lotta alla mafia, per cambiare il presente. Le siamo grati per tutto ciò che ha rappresentato per la nostra città, e siamo certi che in tanti porteranno avanti il ricordo del fratello Paolo così come faceva lei parlando ai nostri giovani".

"Tristezza, dolore, cordoglio e un rinnovato appello a ricercare la verità, sul caso Borsellino" sono espressi dalla Cisl regionale.

“La scomparsa di Rita Borsellino è una grave perdita non solo per la sua famiglia ma per tutto il mondo del lavoro, per le moltitudini di giovani per cui lei è stata punto di riferimento, per tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto e continuano a combattere la mafia nella nostra città e in tutto il Paese - dice il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo - Rita ha continuato la battaglia di suo fratello Paolo, di Falcone e di tutti i magistrati, dirigenti sindacali, forze dell’ordine, giornalisti, religiosi, di politici, di esponenti di primo piano morte di Rita Borsellino come Pio La Torre e dei tanti uomini e donne uccisi dalla mafia. Rita ci lascia una grande eredità: la battaglia per la legalità e la giustizia è strumento fondamentale per il riscatto sociale, culturale, politico ed economico della nostra terra”.

"Rita Borsellino - ricordano i consiglieri comunali di Sinistra Comune - è stato un faro, un punto di riferimento per una generazione politica che ha scommesso sulla trasformazione della Sicilia attraverso un costante impegno militante, nella società civile e nei partiti. Nell'esprimere le condoglianze alla famiglia, ed in particolare alla nostra amica Marta, vogliamo ringraziare Rita per quello che ci ha insegnato e per quello che ha donato alla nostra terra".