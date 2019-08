E' morta la pediatra Piera Buttitta: "Addio maestra di vita"

E' morta Piera Buttitta, pediatra assai conosciuta in città e in passato primario di Neonatologia all'ospedale dei Bambini "Di Cristina". Era la moglie di Antonino Rodolico, docente emerito dell’Università di Palermo e considerato il fondatore della chirurgia d’urgenza in Italia negli anni Settanta, che si era spento lo scorso maggio. In tanti hanno voluto esprimere il loro stato d'animo dopo aver appreso la notizia. "Addio maestra di pediatria e di vita", scrive chi la conosceva. E ancora: "Se ne va una donna di grande cultura e umanità". Piera Buttitta è spirata circondata dai suoi cari, i figli Margherita, odontoiatra, e Vito, docente di Anatomia patologica al Policlinico. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 10.30 nella chiesa Sant'Eugenio Papa di piazza Europa.