Paziente operata per un'ernia muore il giorno dopo, marito denuncia la clinica Orestano

Una donna, operata ieri per un'ernia ombelicale alla clinica Orestano, questa mattina è morta all'interno della stessa struttura sanitaria. L'intervento sulla paziente, di 54 anni, in un primo momento sembrava riuscito. Poi la situazione è precipitata: la donna ha avuto un'emorragia ed è deceduta mentre i medici la portavano in sala operatoria.

Il marito ha chiamato la polizia e presentato una denuncia al commissariato Politeama. Tre le volanti intervenute in via Pietro d'Asaro. Gli agenti hanno ascoltato i racconti dei familiari che - in lacrime - hanno ricostruito le ultime ore di vita della donna. Il medico legale ha eseguito l'ispezione sul corpo della paziente e il pm ha disposto l'autopsia.