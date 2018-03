Arresto cardiaco mentre era in gita, morta la studentessa di 14 anni: Cefalù sotto choc

Non ce l'ha fatta la studentessa quattordicenne di Cefalù che negli scorsi giorni era andata in arresto cardiaco mentre si trovava in gita nel Napoletano. E' stato il sindaco Rosario Lapunzina ad annunciare il decesso della ragazza. Martina Quagliana - questo il suo nome - ha lottato per cinque giorni. Ma nelle ultime ore si è arresa. Giovedì scorso si trovava nella sua camera d'albergo a Boscotrecase, nel Vesuviano, quando - al risveglio - era stata colta da malore.

A lanciare l'allarme inizialmente erano state le compagne che erano in camera con lei. Poi l'arrivo degli insegnanti e i soccorsi del 118. I sanitari in un primo momento erano riusciti a far sì che il suo cuore ripartisse, praticando un massaggio cardiaco. Ma la ragazzina era arrivata in ospedale in fin di vita. E la situazione è rimasta sempre critica, fino a oggi, quando il cuore ha smesso di battere. La causa del malore è da attribuire ad anomalie elettrico-cardiache. Martina giovedì scorso sarebbe dovuta andare in visita agli Scavi di Pompei.

Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha espresso così il proprio cordoglio: "In questo momento di sgomento per la ferale notizia della scomparsa della giovane concittadina Martina Quagliana, nell’incapacità umana di comprendere un simile angoscioso evento, sento il dovere di stringermi attorno ai familiari tutti e, in primo luogo, alla madre, segretario del nostro Comune, al padre, al fratello e ai familiari tutti. A loro va il cordoglio dell'Amministrazione comunale, interprete dei sentimenti di dolore e di umana vicinanza di tutti i dipendenti comunali e della intera città. Poiché la scomparsa di Martina ha sconvolto la sensibilità di tutti, costituendo una irreparibile perdita per l’intera comunità, ho ritenuto mio dovere, a testimonianza del pubblico omaggio alla sua memoria, disporre la dichiarazione del lutto cittadino per il giorno nel quale saranno celebrati i funerali. Si invita, pertanto a sospendere o a rinviare ogni manifestazione pubblica già prevista per il giorno in cui si terrà l’ultimo saluto. In quel giorno, le bandiere del palazzo di città resteranno ammainate e l’Amministrazione comunale parteciperà alle esequie in forma ufficiale con il gonfalone abbrunato per rendere l'estremo omaggio all'indimenticabile Martina".