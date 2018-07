Lutto nel mondo del giornalismo: è morta Laura Nobile, collaboratrice di Repubblica

E’ morta nel giorno del Festino di Santa Rosalia, che per anni ha seguito e raccontato attraverso le pagine culturali dell’edizione palermitana di Repubblica. Laura Nobile, 47 anni, giornalista e collaboratrice del giornale di via Belmonte è deceduta oggi dopo aver combattuto per anni contro un brutto male.

Erano stati il giornalismo e la cronaca culturale della sua città a darle la forza per lottare. Una passione vera e propria che l’ha vista, negli anni più difficili della sua vita, sempre in prima fila a seguire per il quotidiano le prime delle stagioni teatrali, dal Biondo al Massimo, al Libero. Un modo per esorcizzare, per raccontare con la schiena dritta quello che la città le restituiva in termini di cronaca.

Capitolo a parte, nella sua carriera, merita la narrazione del Festino di Santa Rosalia, il grande spettacolo che amava raccontare prendendo parte alla folla del Cassaro. Una cronaca sobria, puntuale, appassionata la sua. Una cronaca beffarda che la porta via proprio nel giorno che più di tutti amava raccontare. "Siamo affettuosamente vicini alla famiglia e ai colleghi di Laura Nobile - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano - una professionista che negli anni ha sempre guardato con occhio critico, appassionato e attento agli avvenimenti culturali e sociali della nostra città".

Alla famiglia di Laura e ai colleghi di Repubblica l’abbraccio sincero della Redazione di PalermoToday.