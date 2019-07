Donna colpita da meningite: "Avviato l'iter per l'accertamento della morte cerebrale"

Avviata la procedura per l’accertamento dello stato di morte cerebrale per la 38enne T.U. ricoverata a Villa Sofia per una meningite da streptococco. A deciderlo sono stati i medici del reparto di Rianimazione dopo l’ultimo elettroencefalogramma che ha evidenziato la mancanza di attività. L’iter si concluderà dopo otto ore, intorno alle 18 di oggi.

La donna era andata al pronto soccorso appena due giorni fa, tanto che gli altri pazienti in attesa al triage erano stati invitati e indossare le mascherine a scopo precauzionale. I primi accertamenti hanno fatto emergere un quadro clinico delicato che ha permesso di appurare l’origine della meningite, una probabile evoluzione di un’otite che ha attaccato le meningi non lasciando scampo alla 38enne.

Con una diagnosi certa l’ospedale ha potuto scongiurare la necessità di sottoporre a profilassi antibiotica altri pazienti: "Nessun pericolo, non è contagiosa". La donna è stata tenuta sott’osservazione ma la situazione è presto precipitata. I familiari devono ancora esprimersi sulla possibilità di espiantare e donare i suoi organi. Richiesta l'autopsia per chiarire ulteriormente i contorni della vicenda.