E' morta la "mamma dei poveri": lutto nel quartiere Oreto

Carla Faconti, "la mamma dei poveri", non c'è più. La fondatrice del "Centro d’Amore di Gesù" di via Antonio Marinuzzi, nel quartiere Oreto-stazione, si è spenta nelle scorse ore a 92 anni dopo una vita dedicata agli altri. Aveva creato uno spazio per aiutare poveri, emarginati, persone in difficoltà, migranti e donne vittime di violenza: un centro diventato negli anni un punto di riferimento per tante volte. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10, nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo di largo Giovanni Zappalà.