"Ciao Alessandra, grazie di tutto": il dolore per la ginecologa morta dopo incidente

Si terranno martedì mattina alle ore 12 i funerali della ginecologa palermitana Maria Alessandra Cardella morta negli scorsi giorni a 42 anni, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel Torinese. A renderlo noto a PalermoToday sono stati proprio i familiari della dottoressa. "I funerali - fanno sapere - si terranno martedì 20 agosto nella chiesa di Santo Spirito (cimitero Sant'Orsola)".

Maria Alessandra Cardella era rimasta coinvolta in un incidente stradale il 6 agosto a Grugliasco, a pochi chilometri da Torino. Un incidente che inizialmente non era sembrato grave. Poi però la ginecologa è morta la sera del 14 agosto, in ospedale, al San Luigi di Orbassano, per le complicazioni aggravate da uno stato di salute precario.

La donna - che viveva a Torino - lavorava in Piemonte dal 2009 ed era molto conosciuta. Aveva una lunga esperienza di formazione professionale e sanitaria e dopo aver lasciato Palermo aveva svolto parte della specializzazione nell’ospedale Sant’Anna di Torino. Poi un master con il dottor Pasini a Milano come sessuologa. A Palermo aveva conseguito la specializzazione tra gli ospedali Cervello e Buccheri La Ferla.

In questi giorni sono stati centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sula bacheca dell’Asl To 3. Scosso il personale che la ricorda come una validissima collega. "Ho ancora impresso il tuo sorriso, la tua fragilità e allo stesso tempo la tua tenacia - scrive chi la conosceva - arrivederci Alessandra". E ancora: "Ciao Alessandra, grazie di tutto. Grazie a te ho avuto una bellissima bimba, ti penserò tanto". La salma sarà trasferita lunedì. La ginecologa sarà sepolta nella sua Palermo dove vive la madre.