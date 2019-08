E' morta a 109 anni e mezzo nonna Anna Maria: era la palermitana più anziana

Era nata il 6 febbraio 1910. Aveva vissuto due guerre, il boom economico degli anni Cinquanta, l'evoluzione digitale dell'epoca moderna. Ieri però ci ha lasciato. Si è spenta ieri a 109 anni e mezzo Anna Maria Mattone di Benevello Challant Nicolosi, nobile donna. Lascia tre figlie e le nipoti. I funerali questa mattina alle 10 nella chiesa di Gesù, Giuseppe e Maria in via Sacra Famiglia. Una vita lunga dedicata con grande amore alla sua famiglia, nobiltà d’animo, ospitalità e affetto profondo: nonna Anna Maria era la palermitana più anziana in vita, la 27esima in assoluto in Italia per longevità.