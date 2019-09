Al volante ubriachi o senza patente e in moto senza casco: multe per oltre 50 mila euro

C'è chi era al volante nonostante avesse bevuto un po' troppo o non avesse mai preso la patente, chi era in sella a scooter e moto senza indossare il casco o ancora chi guidava mezzi senza assicurazione. Varie le irregolarità scoperte dei carabinieri nel corso dei controlli effettuati nei quartieri Montepellegrino e Zisa. Complessivamente i militari hanno sequestrato 22 mezzi e sono scattate multe per quasi 50 mila euro.

In particolare sono stati multate tre persone alla guida in stato di ebrezza, due sono state denunciate. Otto automobilisti erano alla guida senza avere conseguito la patente. I carabinieri hanno sottoposto a fermo e sequestro 22 mezzi, privi di assicurazione o condotti da persone senza casco. Inoltre, un 38enne è stato segnalato perchè assuntore di sostanze stupefacenti.

Infine, durante i controlli sono state elevate 55 sanzioni amministrative, per altrettante violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di quasi 50 mila euro.