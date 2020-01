Montelepre, installata in una Torre un nuovo pianoforte: chi vorrà potrà suonarlo

Il Comune installa in una Torre un nuovo pianoforte; chi vorrà potrà suonarlo. Accade a Montelepre, un paese da sempre a forte vocazione musicale, famoso per la sua “Festa Europea della Musica” organizzata ogni anno il 21 giugno, e che si candida a diventare “Il Paese della Musica”. L’architetto Maria Rita Crisci, sindaco del Comune di Montelepre, ha scelto di incoraggiare la fruizione del principale monumento architettonico del paese, la meravigliosa Torre Ventimiglia, dotando uno dei saloni della Torre del 1433 di un nuovo pianoforte digitale Yamaha, acquistato con fondi comunali.

La Torre Ventimiglia è un bene fruibile ai cittadini ed ai visitatori ed è sede del Museo Civico Archeologico in cui sono custoditi i resti provenienti da sito di Manico di Quarara, con ogni probabilità l’antica città di Hyccara. L’installazione del pianoforte all’interno della Torre è un investimento economico di fondamentale importanza per una comunità come Montelepre, che è un paese con un’antica e sentita tradizione musicale.

Montelepre vanta, infatti, la presenza di una delle bande musicali più antiche della Sicilia e la presenza della scuola privata di musica, da anni gestita dall’Associazione Amadeus, e che negli ultimi anni ha vissuto uno dei suoi periodi più floridi grazie a delle donazioni da parte dell’imprenditore italo-canadese di origini monteleprine, Lino Saputo, padre di Joey Saputo, attuale presidente della squadra di calcio del Bologna. Vanta inoltre la presenza della scuola secondaria di I grado dell’Istituto scolastico Alessandro Manzoni ad indirizzo musicale.

"Montelepre è il paese di Sal Genovese, la leggenda del Sax, un sassofonista monteleprino di fama internazionale che è stato componente dell’orchestra musicale RAI ed è il paese di origine di Sonny Bono, famoso musicista americano del duo Sonny e Cher, e di numerosi talenti, professionisti della musica sparsi in Italia e nel mondo - si legge in una nota del Comune -. Inserire il pianoforte all’interno di una cornice architettonica come la Torre Ventimiglia rappresenta per la Sindaca Crisci e per l’Assessore alla Cultura ed al Turismo, Salvatore Purpura, un modo per fondere musica, architettura e archeologia, beni culturali che appartengono alla storia dei monteleprini, per innovare i servizi all’interno della Torre e poter pianificare un programma annuale di eventi e concerti musicali. Il primo evento del 2020 con il nuovo pianoforte è stato il concerto di musica da camera realizzato il 5 gennaio a Montelepre dal trio siciliano Choricoì. Il pianoforte resterà a disposizione dei musicisti che vorranno richiederne il suo utilizzo all’interno della Torre per eventi pubblici, saggi, concerti ed esibizioni. Per l’Amministrazione Crisci la collocazione di un nuovo pianoforte a disposizione di tutti può avere a Montelepre la capacità di valorizzare i talenti locali, creare aggregazione e promuovere anche all’esterno le risorse della nostra comunità.