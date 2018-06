Montelepre, uomo trovato morto in strada: "E' stato investito"

Giallo a Montelepre. Questa mattina - intorno alle 6.30 - lungo la provinciale di accesso al paese alcuni passanti hanno notato il cadavere di un uomo riverso sul ciglio della strada. I carabinieri - giunti immediatamente sul posto - hanno identificato l’uomo. Si tratta di Francesco Cucuzza, 72 anni, residente a Montelepre.

"Era molto conosciuto in paese ed era solito incamminarsi da solo a piedi chiedendo un passaggio agli automobilisti - dicono i carabinieri -. :. Pertanto è stato richiesto l’intervento del medico legale per l’ispezione cadaverica". Per ricostruire la dinamica e individuare il pirata della strada stanno indagando i carabinieri della stazione di Montelepre, supportati dai colleghi della compagnia di Partinico.