Ambiente, il Rotaract Montepellegrino lancia il progetto "Il bosco dell'amicizia"

Il progetto “Bosco dell’amicizia” voluto dal Rotaract Club di Palermo Montepellegrino, presieduto da Emanuele Di Bartolo, si arricchisce di una nuova consistente piantumazione di alberi. Il progetto del Club Rotaract Palermo Montepellegrino ha una duplice funzione. "La prima – precisa il presidente del Club Emanuele Di Bartolo - riguarda la salvaguardia e la conservazione delle specie vegetali riguardanti la macchia mediterranea, attività svolta costantemente di concerto al Rotary Club Palermo Montepellegrino, che ringrazio, nelle persone, particolarmente dei presidenti 2017-2018, Mino Morisco, e 2018-2019, Ninni Genova. La seconda vede lo stesso club interessato nel coinvolgimento di altri club Rotaract per lasciare un segno permanente nel tempo, a testimonianza dell’amicizia e della collaborazione tra questi".

Per la salvaguardia dei tratti della popolazione facente parte la macchia mediterranea, che sono stati persi e distrutti, l’Università di Palermo e i Ranger d’Italia (organo che si occupa della salvaguardia delle specie vegetali che vivono nell’area del Monte Pellegrino), hanno condotto delle ricerche sul territorio che hanno messo in risalto la necessità di dover ripopolare con specie capaci di occupare l’area e contemporaneamente reggere la competizione con specie erbacee infestanti. Per tale ragione la meticolosa scelta ha riguardato specie come Leccio, Lentisco, Terebinto, Alaterno, Frassino da Manna, Olivastro, Carrubo e Bagolaro. "Un albero può fare davvero la differenza -ha continuato Emanuele Di Bartolo - L’ invito che ci sentiamo di rivolgere a tutti è quello di programmare ogni anno la messa a dimora di tanti alberi quanto sono i nuovi nati nella città e sollecitare le scuole locali a programmare visite guidate presso il bosco su Montepellegrino, ricordando che gli Alberi sono davvero i custodi della terra e dell’umanità".