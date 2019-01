Monte Pellegrino, lavori conclusi sulla parete rocciosa: via Bonanno verso la riapertura

Da domani la via Pietro Bonanno sarà di nuovo transitabile, dopo i lavori a salvaguardia delle pareti rocciose in zona "Montagna Spaccata" effettuati dalla ditta Icostra di Genova. L'annuncio campeggia nella pagina Facebook del Santuario di S. Rosalia.

L'azienda incaricata dei lavori su Monte Pellegrino ha concluso le operazioni di ispezione e disgaggio delle pareti rocciose: tecnica quest'ultima utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi qualora vi siano parti o frammenti soggetti a distacco e caduta. "Conseguentemente - scrive Salvatore Balsamo, direttore operativo dell'intervento - sono terminate le esigente cautelative inerenti il passaggio pedonale e veicolare in via Bonanno, in quanto le ulteriori eventuali operazioni avranno luogo in zone coperte dalle barriere esistenti". Pertanto, "si richiede la revoca dell'ordinanza emanata il 24 dicembre scorso".

Rimane invece ancora chiusa al traffico via Monte Ercta sempre per interventi di manutenzione sulle pareti rocciose. I lavori rientrano nell'accordo quadro per la mitigazione del rischio. Il Comune ha deciso di sgombrare le case, ma soltanto di giorno e dal lunedì al sabato, cioè durante l'orario di lavoro dei tecnici: in pratica dal 7 al 12 gennaio e dal 14 al 19 gennaio, ossia dal lunedì al sabato di due settimane consecutive, le abitazioni dovranno rimanere vuote dalle 7,30 fino alle 18. Una misura precauzionale per evitare che il materiale roccioso possa cadere in corrispondenza della cosiddetta "Unghia a mare", lato Addaura, proprio sopra alcune abitazioni.