Monte Gallo farà meno paura: iniziano i rilievi per i lavori di messa in sicurezza

Dopo anni di attesa, si avvicina l'avvio dei lavori per mettere in sicurezza Monte Gallo. L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha assegnato l'incarico al raggruppamento di imprese che dovrà effettuare rilievi e indagini ed elaborare il progetto esecutivo dell'intervento. A disposizione tre mesi di tempo, ma una volta acquisito l'elaborato, si potrà passare alla fase operativa e realizzare tutti i lavori necessari alla tanto attesa messa in sicurezza dell'area.

Una parete rocciosa che si estende per circa un chilometro ha più volte destato la preoccupazione di chi abita le villette costruite lungo l'intera zona sottostante. In diverse occasioni, è scattato l'allarme a Sferracavallo e sul lungomare di Barcarello. In particolare nel 2016, alcuni massi di grosse dimensioni si staccarono dalle sue pareti sfiorando un gruppo di abitazioni che fu necessario evacuare. Nel corso degli anni è anche intervenuta la Protezione civile per ridurre il rischio crolli.

