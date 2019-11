Miglior trattamento per il miglioramento della pelle, dermatologo palermitano vince premio internazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Primo Medico Dermatologo Palermitano a vincere in primo premio al concorso Internazionela Anti-Aging trophy di Monte Carlo 2019-2020 come migliore trattamento per il miglioramento della pelle. Mi chiamo Marco Morello e da circa 3 anni lavoro all'estero ma ho sempre portato la Sicilia e in particolare Palermo nel mio cuore. Avevo il piacere di dedicare questo mio traguardo internazionale alla mia amata Palermo