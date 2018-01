Paura a Monreale, crolla la facciata di una palazzina

Paura nel tardo pomeriggio a Monreale per il cedimento della facciata di una palazzina di via Umberto I. In pochi attimi parte dell'edificio, che risulta disabitato, è venuto giù. Fortunatamente, in quel momento, non c'erano passanti. Il boato è stato avvertito nettamente in paese.

"Sul posto - spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco - abbiamo i nostri uomini. Cedendo, la struttura si è 'appoggiata' su un altro edificio. Stiamo verificando la situazione e mettendo in scurezza l'area. La palazzina dove è avvenuto il crollo è disabitata e non risultano feriti".

L'area è stata interdetta al transito per consentire alle squadre dei vigili e ai carabinieri, accorsi sul posto con diverse auto, di intervenire.