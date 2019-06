Tragedia a Monreale, ragazzo di 19 anni trovato morto in casa

Tragedia a Monreale. Un ragazzo di 19 anni, Giuseppe Giangrande, è stato trovato morto oggi nel letto di casa. E' successo in via Blandes, una traversa di via Antonio Veneziano. La triste scoperta è stata fatta dagli amici che lo attendevano per andare al mare. Avevano appuntamento per le 8,30 ma il giovane tardava e non rispondeva al telefono. Così gli amici hanno deciso di andarlo a trovare a casa. Poi, appena giunti in camera, la tragica scoperta. Dai primi accertamenti il ragazzo è morto per un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.