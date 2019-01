Legato, chiuso in un sacco e abbandonato in strada: pitbull salvato a Monreale

Era stata legata, chiusa in un sacchetto e abbandonata per strada. Una femmina di pitbull è stata salvata, intorno alle 22 di ieri, nei pressi dell'Acqua Park di Monreale. A notare l'involucro è stata una guardia giurata. L'uomo ha aperto in sacco e ha trovato l'animale. Non aveva ferite ed era complessivamente in buone condizioni.