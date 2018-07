Monreale, rubano ferro da una casa disabitata: arrestati padre e figlio

Avevano preso di mira una casa ormai disabitata a Pioppo, frazione di Monreale e stavano portando via tutto il ferro che erano riusciti a racimolare, ma i carabinieri li hanno scoperti e arrestati. I militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di due uomini, padre e figlio di 54 e 28 anni. Sono stati fermati mentre erano ancora in auto. Trovato anche un flex usato per tagliare il ferro. Gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha disposto per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.