Monreale, in casa hanno hashish e cocaina: arrestate madre e figlia

Due donne - mamma e figlia, di 50 e 20 anni - sono state arrestate dai carabinieri di Monreale per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell’Arma, sospettando che le donne potessero nascondere della droga all’interno della propria abitazione, hanno compiuto una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento c'erano 18 dosi di cocaina per un peso totale di circa 4 grammi, una dose di hashish e 90 euro in banconote di vario taglio. Il giudice, al termine del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto delle due donne.