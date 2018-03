Monreale, Cisl: "Il Comune riapra subito il Centro per l’Impiego"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da diversi giorni il Centro per l’impiego di Monreale, di via D’Acquisto, è stato chiuso per essere ospitato in altri locali dell’amministrazione comunale ma ancora da individuare. Riteniamo che la chiusura dello sportello a servizio della comunità monrealese e di altre realtà comunali, prima di avere predisposto la nuova ubicazione, è una decisione intempestiva e inaccettabile”. Ad affermarlo è Mimmo Di Matteo reggente Cisl Monreale. “La chiusura - dice Di Matteo - procura enormi disagi al personale e ai tantissimi cittadini che hanno l’esigenza di avvalersi del servizio, al momento fruibile presso la sede di Palermo. Chiediamo al sindaco di individuare al più presto locali idonei per ospitare il Centro per l’Impiego di Monreale e ripristinare così l’attività dell’ufficio al servizio dei cittadini”.