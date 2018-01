Migliaia di petardi, fontane luminose, razzi e batterie: sequestri e denunce a Monreale

Operazione dei carabinieri in provincia: il bilancio è di cinque persone denunciate per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosivo. Durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del commercio abusivo di artifici pirotecnici in occasione del Capodanno, i militari della compagnia di Monreale hanno sorpreso a San Giuseppe Jato, due persone a bordo di un furgone, che stavano vendendo illecitamente circa 8 mila petardi nonché diverse batterie.

Altre tre persone sono state deferite perché sorprese a vendere in piazza, a Monreale, circa 4 mila petardi, 180 fontane luminose, razzi e batterie. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.