Marijuana in tasca e cocaina a casa, un arresto a Monreale

In tasca aveva della marijuana e a casa della cocaina, così è finito in manette. I carabinieri di Monreale hanno arrestato A.G., 25 anni, palermitano. Il giovane è stato fermato mentre camminava per le vie della cittadina. E' stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e 820 euro in contanti. In casa, all’interno di un condizionatore, è stata trovata della cocaina (circa dieci grammi). Trovati anche due bilancini di precisione, vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo.