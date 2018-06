Mondello, accusa un malore in acqua: bagnante salvato dai vigili del fuoco

Appena entrato in acqua sarebbe stato colpito da una crisi epilettica che ha rischiato di farlo affogare. Paura a Mondello per un 42enne, S.S., portato sulla battigia da alcuni bagnanti e salvato dai vigili del fuoco. L’uomo è stato poi portato in ambulanza in ospedale.

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo alcune persone che si trovavano in acqua e che lo hanno aiutato a uscire, proprio nei pressi del Lido dei vigili del fuoco. Immediato l’intervento dei due colleghi Salvatore Di Ganci e Giulio Sciara che, tramite la respirazione bocca a bocca e un massaggio cardiaco, sono riusciti a svuotargli parzialmente i polmoni che si era riempiti d’acqua. Poi è intervenuto anche il gestore del lido, Cosimo Aiello, che ha chiamato il 118 e portato il defibrillatore di cui, fortunatamente, non c’è stato bisogno. A quel punto i soccorritori hanno messo il 42enne su una barella per trasferirlo al Cervello dove è entrato in codice rosso.