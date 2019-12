A Valdesi una palizzata "oscura" il mare, scatta la polemica... ma si tratta di un collaudo

Una palizzata che toglie la visuale sul mare. L'impatto è stato definito da molti cittadini "un pugno nell'occhio", eppure la barriera piazzata sulla spiaggia di Valdesi a protezione del lido dell'Esercito è "in regola con concessioni e parametri di legge". E' quanto confermano sia la Capitaneria di porto che il Comune: "Si tratta del collaudo di uno stabilimento che nel corso dell'estate andrà a sostituire una struttura precedentemente installata. Per questo motivo sono in corso i lavori di montaggio temporaneo".

L'Esercito, che ha in concessione per tutto l'anno una porzione di spiaggia a Valdesi, ha dato comunicazione dei lavori a tutte le autorità competenti: non solo alla Capitaneria di porto, ma anche alla soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, all'assessorato Mari e Coste del Comune, al Demanio marittimo regionale.

Dopo il collaudo la struttura sarà smontata, per poi essere rimontata durante la stagione balneare. Poco importa, però, ai tanti internauti che sui social parlano di "oscenità" o di "grande schifezza", come Massimo Castagna sulla pagina Insieme per Mondello. "E' una follia - aggiunge - Germana Maria Basile - torniamo indietro di 30 anni!". Il punto è che d'inverno, con la spiaggia deserta, la struttura spicca; mentre d'estate l'impatto è attenutato dalla presenza degli altri lidi.

Per fugare le preoccupazioni dei cittadini in vista della prossima stagione estiva, il vicesindaco Fabio Giambrone e l'assessore al Mare e alla Costa Maria Prestigiacomo hanno chiesto che "tutte le autorità competenti verifichino e vigilino sulla effettiva rispondenza della struttura con le caratteristiche paesaggistiche di Mondello e con il diritto alla fruizione della spiaggia".