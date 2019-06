Spostamenti più facili a Mondello e Sferracavallo, in funzione 4 navette gratuite

Da domani al prossimo 15 settembre, a Mondello e Sferracavallo, entreranno in funzione quattro navette gratuite per i collegamenti dai parcheggi alle spiagge. Il programma estivo dell’Amat prevede l’avvio di tre circolari (84-85-87) per il tratto dai parcheggi Galatea e Venere alla spiaggia di Mondello, una circolare (88) da Barcarello a Punta Matese e la linea 606 da viale del Fante a Mondello.

Nel dettaglio, le navette gratuite sono: 84 (parcheggio Galatea - Mondello Torre); 85 (Mondello Torre – viale Venere); 87 (Mondello Torre – Partanna); 88 (Punta Barcarello – Punta Maltese).

L’Amat ricorda "che i collegamenti con le località balneari di Mondello e Sferracavallo - Isola delle Femmine sono garantiti dai seguenti bus di linea: 544 piazzale John Lennon-Mondello, 603 Stadio-Mondello, 614 Stadio-Partanna Mondello), 616 Stadio-Sferracavallo e 628 Stadio-Sferracavallo-Isola delle Femmine; 544 John Lennon – Mondello; 806(Politeama – Mondello)". Sul sito amat.pa.it è possibile consultare itinerari e frequenze.