Mobilità, a Mondello con il "SetteBello" di Frecciarossa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C’e’ un nuovo modo per andare da Palermo a Mondello, il "SetteBello" di Frecciarossa Bus by Labisi. Nella stagione estiva Frecciarossa Bus by Labisi, attivera’ un servizio stagionale dal 15 giugno al 15 settembre, di noleggio con conducente, in van da sette posti, per e da Mondello, con partenza ogni ora, dai capolinea della stazione dei tram, Notarbartolo e Stazione Centrale, dalle 8 alle 19 e partenza da Mondello, capolinea via Teti, dalla mezza di ogni ora dalle ore 8,30 alle 19,30.

Una forma di mobilità che si pone a metà tra il mezzo privato e il Trasporto Pubblico Urbano. Una volta a Mondello si arrivava in tram. Oggi Frecciarossa Bus, in attesa che si ritorni a questa mobilità condivisa, ha pensato di collegare in auto da noleggio con conducente, ed in un modo più veloce e sicuro, le tratte ad oggi mancanti delle linee tram, per permettere di arrivare velocemente ed a costi contenuti nella borgata marinara di Mondello.

Chi non vuole condividere il bus pubblico con altri passeggeri, viaggiando in totale comfort, in sicurezza e con l'aria condizionata, senza stress per la guida nel traffico, le code o per trovare e pagare il parcheggio, senza doversi mettere in viaggio stanchi dopo il mare, potrà usufruire di questo nuovo servizio sicuro, comodo ed economico. Una navetta per i cittadini di Palermo o per gli ospiti di una struttura

turistico ricettiva, da utilizzare con i congiunti, amici o parenti. Basta indossare una mascherina e sara’ come avere un autista personale con la garanzia di essere trasportati in automezzi sanificati giornalmente, muniti di gel igienizzante mani a bordo ed accuratamente manutenzionati, puliti e con filtri d’aria degli impianti di condizionamento, sostituiti frequentemente.

Il servizio si potrà acquistare giornalmente con prenotazione obbligatoria concordando con ampio anticipo e per telefono orario prescelto e luogo capolinea di partenza al numero 3293377021. Il biglietto, 2,50 euro per persona, a corsa singola, con un minimo garantito di 4

Passeggeri a bordo, sarà acquistabile a bordo del monovolume, direttamente dall’autista, che potrà procedere alla vendita del biglietto se riterrà rispettate le garanzie della assoluta sicurezza, insieme al biglietto ordinario, sarà rilasciato all’acquirente una ricevuta fiscale come corrispettivo. E’ possibile prenotare in esclusiva, ed anche richiedere preventivamente, fermate o cambi fermata se all’interno dell’ itinerario più veloce prescelto da Frecciarossa Bus, ad esempio piazza Massimo, Politeama, Statua o viale Strasburgo.