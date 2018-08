Mondello, tredicenne rischia di annegare tra le onde: il cane-bagnino Otto lo salva

Ore di angoscia ieri pomeriggio sulla spiaggia di Mondello per una mamma che, mentre stava facendo il bagno con il figlio tredicenne, non lo ha più visto. Il ragazzino sembrava scomparso nel nulla, inghiottito tra le onde. Le ricerche sono scattate immediatamente e l'adolescente è stato ritrovato dopo oltre due ore - in stato confusionale ma in buone condizioni - da Otto, un Labrador dell'associazione cani da salvataggio.

L'allarme è scattato alle 16. La donna, di nazionalità polacca, si stava concedendo una nuotata in compagnia del figlio Mattias, 13 anni. Dopo poco si è accorta che il ragazzino non era più accanto a lei e a nulla è servito chiamarlo a gran voce. La donna ha così allertato il personale di salvataggio della società Italo Belga, che prontamente ha attuato il protocollo per le persone scomparse. Dopo trenta minuti però di Mattias nessuan traccia. Così è stata allertata la Capitaneria. In mare due moto d’acqua di salvataggio, una della Mondello Italo Belga, l’altra dei vigili del fuoco, una motovedetta della Capitaneria, tre unità cinofile di salvataggio della Acs-associazione cani salvataggio e sei agenti della polizia. Mare e spiaggia sono state pattugliate per circa due ore e anche i bagnanti si sono mobilitati alla ricerca di Mattias.

Tutto inutile, fino a quando il labrador nero Otto, guidato dal suo conduttore Alessandro Montes, ha notato degli strani movimenti in mare tra alcuni pedalò ormeggiati e ha iniziato ad abbaiare. I soccorritori hanno individuato così Mattias e lo hanno portato a riva. Il ragazzino è stato sottoposto agli accertamenti del caso,era disorientato ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

