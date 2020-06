Cronaca Partanna-Mondello / Piazza Valdesi

Maxi rissa tra giovanissimi a Mondello: due accoltellati

E' accaduto in piazza Valdesi. I ragazzi, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono stati feriti con arma da taglio e in seguito trasportati d'urgenza in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. Indaga la polizia