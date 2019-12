Mondello e il "muro" della discordia: "Verrà eliminato martedì"

Verrà smontata martedì la recinzione del lido dell'Esercito, a Mondello. Lo rende noto l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, con delega al demanio, Toto Cordaro. La struttura, in fase di collaudo sulla spiaggia di Valdesi, ha destato più di una reazione tra i cittadini perché ostruisce la visuale sul mare.

"Lunedì della prossima settimana - si legge in una nota diramata da Cordaro - il responsabile dell’impianto balneare sarà ricevuto negli uffici dell’assessorato per fornire chiarimenti in ordine agli interventi che si stanno effettuando sul lido dell’Esercito". Sulla concessione dello stabilimento balneare dell’Esercito, l'assessore ricorda che "si tratta di un’autorizzazione rilasciata nel 2012 e che agli atti non sono presenti modifiche progettuali".

Già nella giornata di ieri - quando era iniziato il tam tam su Facebook - era stato chiarito che l'Esercito, che ha in concessione per tutto l'anno quella porzione di spiaggia a Valdesi, aveva dato comunicazione dei lavori a tutte le autorità competenti: non solo alla Capitaneria di porto, ma anche alla soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, all'assessorato Mari e Coste del Comune, al Demanio marittimo regionale. Dopo il collaudo dunque martedì la struttura sarà smontata, per poi essere rimontata durante la stagione balneare.