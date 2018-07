Mondello e Addaura "patria" della sosta selvaggia, scattano altre 66 multe

Continuano i controlli della polizia municipale contro la sosta selvaggia nelle borgate marinare. La pattuglia munita di street control ha elevato 66 multe. Nel mirino le auto parcheggiate in modo irregolare, creando disagi per la circolazione.

"L'analisi delle violazioni - spiegano da via Dogali - mostra un trend in aumento nella zona più caotica, Mondello, in cui sono state registrate 43 macchine in sosta irregolare a fronte delle 28 sanzionate la settimana scorsa, seguita dal lungomare Cristoforo Colombo con altre 13, in diminuzione rispetto alle 19 dello scorso weekend". Le multe elevate con lo street control sono state, complessivamente, 368.