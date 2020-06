Tragedia sfiorata a Mondello, col suo motoscafo travolge surf e scappa: denunciato

Un motoscafo e un surfista sulla stessa rotta, il mezzo a motore che procede velocemente e travolge la tavola dove, solo fino a pochi istanti prima, c'era un ragazzo di 14 anni. E' accaduto a Mondello, ieri pomeriggio. E solo per la prontezza di riflessi del giovane surfista l'incidente non si è trasformato in tragedia. A distanza di poche ore la polizia ha rintracciato e denunciato l'uomo che era alla guida del natante: un palermitano di 46 anni. Le indagini sono affidate al commissariato Mondello.

Secondo quanto raccontato dallo stesso 14enne agli agenti, il ragazzino ha visto venirgli incontro a velocità sostenuta un motoscafo "e il pilota non avrebbe rallentato o avuto tentennamenti di sorta, pur essendo nitida la presenza del surfista in rotta di collisione". Per scampare al sicuro impatto, il 14enne avrebbe scelto di gettarsi in acqua e allontanarsi il più possibile dal punto di scontro, la cui violenza ha frantumato in più parti la tavola da surf rimasta in balia delle onde e del natante. Il giovane, scampato al violento impatto, è tornato a riva grazie all’intervento di un altro surfista. Anche quest'ultimo avrebbe fornito ai poliziotti "alcuni particolari utili al riscontro di quanto accaduto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti, anche grazie a un frammento della targa del motoscafo fornita dalla vittima e dal testimone, sono riusciti a risalire al pilota del mezzo, raggiunto in un rimessaggio non distante dal luogo dello scontro. Il natante, così come ciò che resta della tavola da surf, è stato “tirato a secco” per rilevi tecnici e posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.