Lavori in corso a Mondello, l'area pedonale di Valdesi diventa multicolor

L'area pedonale in viale Regina Elena diventa multicolor. L'intervento di restyling è in corso e dovrebbe concludersi la prossima settimana. Ad annunciarlo - su Facebook - è il vicesindaco Fabio Giambrone: "La prossima settimana restituiremo alla città l’area pedonale di viale Regina Elena a Valdesi, riqualificata con i colori come elemento di arredo principale. In seguito continueremo su Mondello per spostarci poi nelle altre borgate marinare".

Il vicesindaco continua ringraziando le professionalità di Rap e Coime che hanno realizzato questo e altri interventi, l'Amat e i funzionari tecnici dell’area decoro urbano del comune di Palermo. Ringraziano e lanciano un appello anche i residenti di Mondello: "Finalmente - scrivono sul gruppo Facebook 'Mondello merita di più' - abbiamo una battaglia in meno da fare per il decoro e la riqualificazione del nostro territorio. Ora servirà impedire che l'area venga continuamente invasa dalle auto. Chiediamo vigili e multe per un po' di tempo, specie durante i weekend".