Mondello, fanno razzia di telefonini in spiaggia: bloccati dalla polizia sull'autobus

Il piano di sicurezza organizzato dalla polizia a Mondello per proteggere turisti, residenti e bagnanti, fa sentire subito il suo effetto. Due giovani palermitani sono stati denunciati dopo avere razzia di telefonini in spiaggia. In azione - in perfetta sinergia - i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i colleghi del commissariato Mondello. E' successo ieri. E a raccontare come sono andate le cose è direttamente la questura: "Intorno a ora di pranzo numerosi bagnanti si sono riversati in commissariato, a Mondello, per denunciare di avere subito il furto dei telefoni cellulari, lasciati incustoditi in spiaggia, indicando due giovani sospetti che si erano allontanati in autobus".

La segnalazione è stata subito diramata, via radio, dalla centrale operativa della questura ed è stata raccolta dalle “volanti” in servizio lungo le strade di ingresso ed in uscita da Mondello. I poliziotti hanno raggiunto e fatto fermare un affollato autobus di linea al cui interno sono stati individuati due giovani sospetti. "Uno dei due - spiegano dalla polizia - aveva con sé una grossa borsa che conteneva nove telefonini e una cassa bluetooth, sulla cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni convincenti".

I cellulari sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari presenti al commissariato Mondello che hanno ringraziato la polizia per il rapido intervento. I due giovani sono stati denunciati, a piede libero, per il reato di "furto continuato, aggravato, in concorso". Dalla questura sottolineano: "La polizia invita i bagnanti a non lasciare borse ed oggetti personali incustoditi sulla battigia e mantenere, pur in momenti di comprensibile relax, sempre alta la soglia di attenzione".