In casa una bomba rudimentale, munizioni e marijuana: arrestato ambulante

Nella sua casa di Mondello aveva 25 bustine colme di marijuana, ma anche un ordigno rudimentale e munizioni. Per questo motivo un venditore ambulante pregiudicato di 46 anni, G.C., è stato arrestato dalla polizia. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e furto aggravato. E' stato anche denunciato per ricettazione e detenzione di munizioni non denunciate.

Gli agenti della sezione investigativa del commissariato Mondello hanno perquisito l'abitazione dell'uomo con l'aiuto del cane Yndira. In terrazza c'era un sacchetto di plastica contenente 25 bustine di marijuana, 6 bustine di hashish, un bilancino di precisione, con residui di marijuana e un paio di forbici. Tra due vasi c'era poi un sacchetto contenente marijuana essiccata, sei cartucce per fucile, un ordigno esplosivo artigianale, un piccolo sacchetto contenente polvere da sparo, tutto racchiuso in una cassetta in plastica.

In un altro locale, sempre dell’ambulante, sono stati invece ritrovati tre carrelli di una grossa catena di supermercati che sono risultati rubati. Infine, è stato accertato l’allaccio abusivo alla rete elettrica.