Mondello, donna in avanzato stato di gravidanza sullo scooter con marito e figlio: multa e sequestro

E' stata sorpresa mentre era in sella a uno scooter elettrico "in avanzato stato di gravidanza insieme al marito e alla figlia minore". La donna è stata fermata dalla polizia a Mondello lo scorso weekend durante i controlli che la questura ha deciso di intensificare con l'estate ormai alle porte. E' scattato così il sequestro del mezzo oltre a una salata sanzione amministrativa.

In azione - oltre agli agenti del commissariato di Mondello - il personale del Reparto Prevenzione Crimine, e i poliziotti di altri commissariati cittadini. Le forze dell'ordine hanno passato a setaccio l’intera borgata anche "per contrastare i reati di furti e rapine nei confronti di esercizi commerciali, turisti e bagnanti, nonché debellare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi".

"Nell’ambito dei servizi di controllo i poliziotti hanno dedicato particolare attenzione alla normativa inerente la circolazione degli ormai numerosi, scooter elettrici, camuffati da biciclette a pedalata assistita - dicono dalla questura -. A tal proposito sono stati numerosi i sequestri amministrativi e le sanzioni contestate al Codice dell Strada. Infatti questi mezzi, sono per lo più condotti da minori privi di documenti al seguito e sprovvisti di assicurazione e patente di guida, oppure vengono colti a bordo in numero eccedente a quello consentito. E durante uno dei numerosi controlli gli agenti hanno fermato la donna incinta sullo scooter con marito e il figlio minorenne".

Nel mirino anche i parcheggiatori abusivi. Multato un palermitano sorpreso a "lavorare" in strada. Nell’ambito dei controlli i poliziotti hanno indagato diverse persone per furto di caschi, mentre un giovane, trovato in possesso di un coltello, è stato indagato per porto abusivo di armi da taglio.