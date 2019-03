Mondello, la terrazza sul mare sommersa dalle alghe

Al centro dell'attenzione in estate e dimenticate in inverno tra vasi per le piante trasformati in cestini per i rifiuti e alghe, portate in strada dalle mareggiate, mai rimosse. E' la sorte delle borgate marinare secondo Ferdinando Cusimano, consigliere di circoscrizione, che chiede all'Amministrazione comunale di intervenire e rilanciare la zona di Mondello in particolare.

"A Palermo - dice Cusimano - ci sono quartieri di serie A e di serie B, bisogna spostare l'attenzione alle periferie e ridare le giuste attenzioni alle borgate marinare. Alcune borgate di periferia vivono nel periodo invernale un momento di abbandono e degrado, in particolar modo Mondello, borgata marinara che ha nel turismo il suo punto di forza per le numerose attività commerciali e alberghiere. La desolazione regna sovrana, a seguito delle notevoli mareggiate dei giorni scorsi le foglie distaccatesi dalle piante acquatiche della Posidonia si sono accumulate nella spiaggia e in particolare nella terrazza belvedere intitolata a Ferruccio Barbera, inoltre nell'area pedonale di via Regina Elena si è depositata la sabbia".

"Ho chiesto - dice Cusimano - al settore Ville e giardini un intervento immediato, ma l'amministrazione comunale non ha risorse per intervenire concretamente. Verrà fatto il possibile con le risorse che si disponibili. Mi auguro che la Rap intervenga al più presto per pulire la terrazza dalle alghe.

