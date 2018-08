Partanna, coltiva marijuana in terrazza: arrestato insospettabile

Sulla terrazza di casa, in via Partanna Mondello, aveva realizzato una piccola coltivazione di marijuana. Il forte odore però ha attirato l'attenzione della polizia e sono scattati i controlli. Così M.A., 28 anni, incensurato, è finito in amnette. Adesso deve rispondere di coltivazione di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno perlustrato la zona. Una volta individuata l'abitazione, è scattata la perquisizione. Sotto sequestro sei piante di marijuana ancora in fiore, dell’altezza di 80 centimetri ciascuna. I poliziotti hanno trovato anche una pistola e tre fucili, legalmente detenuti dall’uomo, "ma che - spiegano dalla Questura - sono stati tuttavia cautelarmente ritirati".