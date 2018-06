Guerra alla sosta selvaggia, street control anche la sera da Mondello all'Arenella

Basta con le auto in doppia fila o sulle strisce pedonali. Il comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese, ha predisposto in via sperimentale che il servizio di videocontrollo - lo street control - sia effettuato anche la sera e la notte lungo la fascia costiera da Mondello fino all'Arenella, passando per Addaura e Vergine Maria. Occhi puntati, da sabato, sui mezzi lasciati in aree con divieto di sosta, in prossimità di incrocio, in doppia fila o sulle strisce pedonali.

Lo street control è un dispositivo simile a un tablet che consente di registrare e multare le vetture non posteggiate regolarmente. Il sistema è anche in grado di individuare anche veicoli rubati.