Si corre il Memorial Balistreri, cambiano i percorsi di 12 linee bus 

In occasione della manifestazione sportiva “5° Memorial Salvatore Balistreri - ottava mezza maratona regionale in carrozzina”, in programma domenica 2 giugno, l’Amat modificherà temporaneamente i percorsi di dodici linee bus: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 124, 134, 704, 731, 806 e 812. I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico, nella sezione avvisi.

