Ciclisti impegnati nella Coppa città di Palermo, la linea 806 del bus cambia percorso

In occasione della Coppa città di Palermo, gara ciclistica in programma domani, e con la chiusura al traffico veicolare, dalle 8 alle 13, delle vie all’interno del Parco della Favorita e dei varchi di collegamento tra viale Diana e viale Ercole, l’Amat modificherà temporaneamente il percorso della linea 806 (Politeama/Mondello).

Il nuovo percorso: da piazza Sturzo (consueta deviazione per la chiusura di viale Libertà), normale percorso fino a piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossavia Cassarà, viale del Fante, piazza Niscemi, via Duca degli Abruzzi, via Mater Dolorosa e viale Margherita di Savoia, percorso normale; da Mondello, stesso percorso dell’andata fino viale del Fante, piazza Leoni, via dell’Artigliere, piazza Vittorio Veneto, viale della Libertà, via Duca della Verdura, piazza Giachery, via Crispi, piazza XIII Vittime, via Cavour, via Roma e piazza Sturzo.