Atleti impegnati nella Mondello Cup, 5 linee degli autobus cambiano percorso

Sabato Mondello si trasforma in un circuito sportivo per la quinta Mondello Cup di triathlon. Per consentire lo svolgimento della manifestazione che si snoda tra il golfo di Mondello, il Parco della Favorita e il lungomare della borgata marinara l'Amat modificherà temporaneamente il percorso di cinque linee. Le novità riguardano le linee: 544, 603, 616, 645 e 806. I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (amat.pa.it), nella sezione avvisi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery